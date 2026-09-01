Intuitive Surgical Aktie

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WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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Lohnendes Intuitive Surgical-Investment? 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuitive Surgical-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Intuitive Surgical-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 310,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,322 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,41 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Anteils am 31.08.2026 auf 376,86 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,41 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Intuitive Surgical eine Marktkapitalisierung von 131,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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