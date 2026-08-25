Intuitive Surgical Aktie

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WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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Frühe Anlage 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Intuitive Surgical-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Intuitive Surgical-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Intuitive Surgical-Papier bei 468,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Intuitive Surgical-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,347 Intuitive Surgical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers auf 373,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 974,77 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 20,25 Prozent.

Der Börsenwert von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 134,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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