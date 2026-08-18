Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Lohnende Intuitive Surgical-Anlage?
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18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 18.08.2016 wurde die Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Intuitive Surgical-Aktie bei 76,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,127 Intuitive Surgical-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 390,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 123,79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 412,38 Prozent angewachsen.
Alle Intuitive Surgical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 139,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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