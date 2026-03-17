Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Intuitive Surgical-Investition
|
17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Intuitive Surgical-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 237,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Intuitive Surgical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,421 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Intuitive Surgical-Anteile wären am 16.03.2026 203,31 USD wert, da der Schlussstand 483,46 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 203,31 USD entspricht einer Performance von +103,31 Prozent.
Jüngst verzeichnete Intuitive Surgical eine Marktkapitalisierung von 172,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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