NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuitive Surgical-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Intuitive Surgical-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 237,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Intuitive Surgical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,421 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Intuitive Surgical-Anteile wären am 16.03.2026 203,31 USD wert, da der Schlussstand 483,46 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 203,31 USD entspricht einer Performance von +103,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Intuitive Surgical eine Marktkapitalisierung von 172,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at