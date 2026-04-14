NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Intuitive Surgical-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Intuitive Surgical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intuitive Surgical-Papier an diesem Tag 267,02 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hat, hat nun 3,745 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 718,82 USD, da sich der Wert einer Intuitive Surgical-Aktie am 13.04.2026 auf 458,96 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 718,82 USD, was einer positiven Performance von 71,88 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Intuitive Surgical einen Börsenwert von 160,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at