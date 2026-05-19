NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Intuitive Surgical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Intuitive Surgical-Papier bei 272,32 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Intuitive Surgical-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,367 Intuitive Surgical-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 161,55 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 18.05.2026 auf 439,92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,55 Prozent angezogen.

Intuitive Surgical war somit zuletzt am Markt 148,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at