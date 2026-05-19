Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Lohnende Intuitive Surgical-Anlage?
|
19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Intuitive Surgical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Intuitive Surgical-Papier bei 272,32 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Intuitive Surgical-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,367 Intuitive Surgical-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 161,55 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 18.05.2026 auf 439,92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,55 Prozent angezogen.
Intuitive Surgical war somit zuletzt am Markt 148,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)