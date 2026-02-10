NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurden Intuitive Surgical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 595,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,679 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers auf 492,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 827,33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,27 Prozent abgenommen.

Am Markt war Intuitive Surgical jüngst 173,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at