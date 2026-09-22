Intuitive Surgical Aktie

Intuitive Surgical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Intuitive Surgical-Investment im Blick 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuitive Surgical-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Intuitive Surgical-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 444,55 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,225 Intuitive Surgical-Papiere. Die gehaltenen Intuitive Surgical-Anteile wären am 21.09.2026 90,35 USD wert, da der Schlussstand 401,65 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 90,35 USD entspricht einer negativen Performance von 9,65 Prozent.

Insgesamt war Intuitive Surgical zuletzt 138,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Intuitive Surgical Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intuitive Surgical Inc 350,15 -0,43% Intuitive Surgical Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen