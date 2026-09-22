NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuitive Surgical-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Intuitive Surgical-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 444,55 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,225 Intuitive Surgical-Papiere. Die gehaltenen Intuitive Surgical-Anteile wären am 21.09.2026 90,35 USD wert, da der Schlussstand 401,65 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 90,35 USD entspricht einer negativen Performance von 9,65 Prozent.

Insgesamt war Intuitive Surgical zuletzt 138,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at