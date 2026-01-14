NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Ionis Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 47,91 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 208,725 Ionis Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 589,44 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 13.01.2026 auf 79,48 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,89 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 13,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at