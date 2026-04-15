Ionis Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

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Ionis Pharmaceuticals-Performance 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.04.2025 wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Ionis Pharmaceuticals-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,524 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Ionis Pharmaceuticals-Anteile wären am 14.04.2026 270,47 USD wert, da der Schlussstand 76,76 USD betrug. Mit einer Performance von +170,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 12,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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