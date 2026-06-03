NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Ionis Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 03.06.2016 wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Ionis Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag bei 22,96 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,554 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 178,14 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 02.06.2026 auf 72,97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 217,81 Prozent zugenommen.

Ionis Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at