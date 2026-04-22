Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Rentable Ionis Pharmaceuticals-Anlage?
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22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ionis Pharmaceuticals-Aktie 36,93 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,078 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 024,91 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 21.04.2026 auf 74,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +102,49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 12,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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