NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ionis Pharmaceuticals-Aktie 36,93 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,078 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 024,91 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 21.04.2026 auf 74,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +102,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 12,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at