NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ionis Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39,19 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 255,167 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 73,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 841,54 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 841,54 USD entspricht einer Performance von +88,42 Prozent.

Ionis Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 11,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at