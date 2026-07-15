Ionis Pharmaceuticals Aktie

Ionis Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

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Profitables Ionis Pharmaceuticals-Investment? 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.07.2023 wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 42,48 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 23,540 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 293,08 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,31 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 9,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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