NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ionis Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 04.03.2021 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ionis Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 51,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,950 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 153,42 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 03.03.2026 auf 78,66 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 53,42 Prozent.

Der Marktwert von Ionis Pharmaceuticals betrug jüngst 13,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at