Ionis Pharmaceuticals Aktie

Ionis Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

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Ionis Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe 06.05.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 34,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,940 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.05.2026 auf 75,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,26 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 121,26 Prozent zugenommen.

Am Markt war Ionis Pharmaceuticals jüngst 12,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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