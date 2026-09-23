Ionis Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

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Ionis Pharmaceuticals-Investition 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 284,738 Ionis Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 13 026,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,75 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 30,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 7,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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