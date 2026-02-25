Ionis Pharmaceuticals Aktie

Ionis Pharmaceuticals

WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

Lohnender Ionis Pharmaceuticals-Einstieg? 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ionis Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 35,69 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 280,191 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 85,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 942,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 139,42 Prozent zugenommen.

Alle Ionis Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

