NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 36,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,450 Ionis Pharmaceuticals-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 297,01 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 15.09.2026 auf 47,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,70 Prozent vermehrt.

Ionis Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at