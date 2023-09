NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ionis Pharmaceuticals eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ionis Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 51,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,924 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ionis Pharmaceuticals-Aktien wären am 12.09.2023 83,72 USD wert, da der Schlussstand 43,51 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 16,28 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ionis Pharmaceuticals einen Börsenwert von 5,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at