NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet JB Hunt Transportation Services Aktionären eine Freude

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services am 23.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,76 USD. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,33 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich JB Hunt Transportation Services 171,05 Mio. USD kosten. Damit wurde die JB Hunt Transportation Services-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,56 Prozent geschmälert.

JB Hunt Transportation Services-Dividendenrendite im Fokus

Zum NASDAQ-Schluss ging der JB Hunt Transportation Services-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 253,71 USD aus dem Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 0,91 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,01 Prozent.

Reale Rendite und JB Hunt Transportation Services-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von JB Hunt Transportation Services via NASDAQ 43,81 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 45,37 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie JB Hunt Transportation Services

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,80 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,71 Prozent fallen.

Kerndaten von JB Hunt Transportation Services

JB Hunt Transportation Services ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 23,442 Mrd. USD. JB Hunt Transportation Services besitzt aktuell ein KGV von 31,73. 2025 setzte JB Hunt Transportation Services 11,999 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 6,12 USD.

Redaktion finanzen.at