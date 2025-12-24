NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren JB Hunt Transportation Services-Anteile an diesem Tag 72,97 USD wert. Bei einem JB Hunt Transportation Services-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,043 JB Hunt Transportation Services-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 001,51 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 23.12.2025 auf 197,03 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 170,02 Prozent vermehrt.

JB Hunt Transportation Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at