NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 77,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,293 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 288,92 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 17.02.2026 auf 223,51 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 188,92 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich zuletzt auf 21,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at