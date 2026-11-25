J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|Profitables JB Hunt Transportation Services-Investment?
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die JB Hunt Transportation Services-Aktie bei 93,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das JB Hunt Transportation Services-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,645 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 223,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 378,86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 137,89 Prozent vermehrt.
Insgesamt war JB Hunt Transportation Services zuletzt 20,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Analysen zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|J.B. Hunt Transportation Services Inc.
|207,60
|-0,19%