Vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die JB Hunt Transportation Services-Aktie bei 93,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das JB Hunt Transportation Services-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,645 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 223,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 378,86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 137,89 Prozent vermehrt.

Insgesamt war JB Hunt Transportation Services zuletzt 20,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at