NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JB Hunt Transportation Services-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 186,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das JB Hunt Transportation Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53,579 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 369,80 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 03.03.2026 auf 230,87 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,70 Prozent angezogen.

Der Marktwert von JB Hunt Transportation Services betrug jüngst 21,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at