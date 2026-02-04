NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 197,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert, befänden sich nun 5,053 JB Hunt Transportation Services-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 220,61 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 114,81 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,48 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 20,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at