J.B. Hunt Transportation Services Aktie

J.B. Hunt Transportation Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

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JB Hunt Transportation Services-Performance im Blick 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JB Hunt Transportation Services-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 174,95 USD. Bei einem JB Hunt Transportation Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,572 JB Hunt Transportation Services-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (262,18 USD), wäre die Investition nun 149,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,86 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 24,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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