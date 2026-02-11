NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JB Hunt Transportation Services-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem JB Hunt Transportation Services-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 147,32 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 67,879 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 15 547,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 229,05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 55,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von JB Hunt Transportation Services belief sich zuletzt auf 21,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at