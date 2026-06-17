NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in JB Hunt Transportation Services gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das JB Hunt Transportation Services-Papier bei 139,09 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hat, hat nun 71,896 Anteile im Depot. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Papiere wären am 16.06.2026 20 117,91 USD wert, da der Schlussstand 279,82 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 20 117,91 USD, was einer positiven Performance von 101,18 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich zuletzt auf 26,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at