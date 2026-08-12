NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die JB Hunt Transportation Services-Aktie an diesem Tag 142,83 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,001 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 858,01 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 11.08.2026 auf 265,38 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,80 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von JB Hunt Transportation Services bezifferte sich zuletzt auf 25,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at