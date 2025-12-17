NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das JB Hunt Transportation Services-Papier an diesem Tag bei 138,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,209 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 418,50 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 16.12.2025 auf 196,76 USD belief. Damit wäre die Investition um 41,85 Prozent gestiegen.

JB Hunt Transportation Services war somit zuletzt am Markt 18,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at