NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 175,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,571 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Anteile wären am 23.06.2026 153,69 USD wert, da der Schlussstand 269,24 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,69 Prozent erhöht.

Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 25,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at