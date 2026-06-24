J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|JB Hunt Transportation Services-Investition
|
24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 175,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,571 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Anteile wären am 23.06.2026 153,69 USD wert, da der Schlussstand 269,24 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53,69 Prozent erhöht.
Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 25,74 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Analysen zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|J.B. Hunt Transportation Services Inc.
|240,90
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.