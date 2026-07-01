NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 166,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,990 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 733,74 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 30.06.2026 auf 289,43 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 73,37 Prozent gleich.

Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich jüngst auf 27,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at