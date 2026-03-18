NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 86,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das JB Hunt Transportation Services-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,533 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.03.2026 2 307,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200,12 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 307,92 USD, was einer positiven Performance von 130,79 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte JB Hunt Transportation Services einen Börsenwert von 18,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at