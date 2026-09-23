NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 170,82 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hat, hat nun 5,854 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Anteile wären am 22.09.2026 1 389,83 USD wert, da der Schlussstand 237,41 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,98 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 22,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at