J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|Frühe Anlage
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit JB Hunt Transportation Services-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die JB Hunt Transportation Services-Aktie bei 80,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,235 Anteilen. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Aktien wären am 27.10.2026 286,57 USD wert, da der Schlussstand 231,95 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 186,57 Prozent vermehrt.
Am Markt war JB Hunt Transportation Services jüngst 21,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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