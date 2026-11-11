J.B. Hunt Transportation Services Aktie

J.B. Hunt Transportation Services ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
JB Hunt Transportation Services-Investment 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien verdienen können.

Das JB Hunt Transportation Services-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die JB Hunt Transportation Services-Anteile bei 173,82 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hat, hat nun 57,531 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie auf 226,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 017,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,17 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 20,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

J.B. Hunt Transportation Services Inc. 205,70 0,34% J.B. Hunt Transportation Services Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen