J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|JB Hunt Transportation Services-Investment
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren verdient
Das JB Hunt Transportation Services-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die JB Hunt Transportation Services-Anteile bei 173,82 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hat, hat nun 57,531 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie auf 226,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 017,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,17 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 20,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Analysen zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|J.B. Hunt Transportation Services Inc.
|205,70
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.