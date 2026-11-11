NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien verdienen können.

Das JB Hunt Transportation Services-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die JB Hunt Transportation Services-Anteile bei 173,82 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hat, hat nun 57,531 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie auf 226,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 017,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,17 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 20,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at