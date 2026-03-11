J.B. Hunt Transportation Services Aktie

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

Frühes Investment 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in JB Hunt Transportation Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 159,29 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,628 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,51 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 10.03.2026 auf 215,85 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,51 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich jüngst auf 20,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

