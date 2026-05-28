NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die JetBlue Airways-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,22 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in JetBlue Airways-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 915,709 JetBlue Airways-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 27.05.2026 10 344,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,40 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,45 Prozent erhöht.

Am Markt war JetBlue Airways jüngst 1,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at