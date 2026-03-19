NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen JetBlue Airways-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden JetBlue Airways-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das JetBlue Airways-Papier bei 21,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 47,619 JetBlue Airways-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2026 gerechnet (4,06 USD), wäre das Investment nun 193,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 80,67 Prozent.

Zuletzt verbuchte JetBlue Airways einen Börsenwert von 1,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at