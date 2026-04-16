JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Profitable JetBlue Airways-Anlage?
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 5 Jahren gekostet
Am 16.04.2021 wurden JetBlue Airways-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,30 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 492,611 JetBlue Airways-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 788,18 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 15.04.2026 auf 5,66 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,12 Prozent abgenommen.
JetBlue Airways wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,07 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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