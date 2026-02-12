NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JetBlue Airways-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,32 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 201,923 JetBlue Airways-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.02.2026 gerechnet (5,81 USD), wäre die Investition nun 6 983,17 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,17 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von JetBlue Airways bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at