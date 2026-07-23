NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der JetBlue Airways-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,63 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 215,983 JetBlue Airways-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (5,16 USD), wäre die Investition nun 1 114,47 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,45 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von JetBlue Airways bezifferte sich zuletzt auf 1,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at