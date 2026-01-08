NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen JetBlue Airways-Investment verlieren können.

JetBlue Airways-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in JetBlue Airways-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,987 JetBlue Airways-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,32 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Anteils am 07.01.2026 auf 5,03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,68 Prozent abgenommen.

JetBlue Airways war somit zuletzt am Markt 1,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at