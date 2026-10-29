JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Investmentbeispiel
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden JetBlue Airways-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die JetBlue Airways-Aktie an diesem Tag bei 14,03 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die JetBlue Airways-Aktie investierten, hätten nun 7,128 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 20,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,85 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 79,69 Prozent vermindert.
JetBlue Airways wurde am Markt mit 1,08 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JetBlue Airways Corp.
|
29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mittags stärker (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu JetBlue Airways Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JetBlue Airways Corp.
|2,54
|-5,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.