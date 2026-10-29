JetBlue Airways Aktie

JetBlue Airways für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

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Investmentbeispiel 29.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in JetBlue Airways-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden JetBlue Airways-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die JetBlue Airways-Aktie an diesem Tag bei 14,03 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die JetBlue Airways-Aktie investierten, hätten nun 7,128 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 20,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,85 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 79,69 Prozent vermindert.

JetBlue Airways wurde am Markt mit 1,08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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