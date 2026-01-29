NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades JetBlue Airways-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,31 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die JetBlue Airways-Aktie investierten, hätten nun 4,693 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23,65 USD, da sich der Wert einer JetBlue Airways-Aktie am 28.01.2026 auf 5,04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 76,35 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von JetBlue Airways betrug jüngst 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at