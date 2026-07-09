NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien verlieren können.

Die JetBlue Airways-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die JetBlue Airways-Aktie bei 16,47 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 607,165 JetBlue Airways-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 387,98 USD wert. Das entspricht einem Minus von 66,12 Prozent.

Der Marktwert von JetBlue Airways betrug jüngst 2,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at