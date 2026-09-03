JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Lohnende JetBlue Airways-Anlage?
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 03.09.2021 wurden JetBlue Airways-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,94 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,934 JetBlue Airways-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 310,58 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 02.09.2026 auf 4,64 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68,94 Prozent abgenommen.
JetBlue Airways erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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