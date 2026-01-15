NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden JetBlue Airways-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 8,24 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die JetBlue Airways-Aktie investiert hat, hat nun 121,359 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (4,84 USD), wäre die Investition nun 587,38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41,26 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von JetBlue Airways betrug jüngst 1,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at