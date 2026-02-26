NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen JetBlue Airways-Investment verlieren können.

Die JetBlue Airways-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die JetBlue Airways-Aktie an diesem Tag bei 22,30 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 44,843 JetBlue Airways-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.02.2026 249,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,57 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 75,02 Prozent.

JetBlue Airways markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at